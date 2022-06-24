'حماس' تدعو لتحرك عاجل لوقف مخططات الاحتلال بالأقصى

وحمَّلت الحركة، في بيان لها اليوم الخميس، الاحتلال المسؤولية كاملة عن تداعيات الحفريات المتواصلة في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية بالقدس.



وعدَّت تلك الحفريات تهديداً مباشراً لأساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك، ومحاولة لطمس معالم مدينة القدس الإسلامية والتاريخية.



ودعت حماس جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمملكة الأردنية الهاشمية المشرفة على رعاية المسجد الأقصى، إلى التحرك العاجل لوقف تلك المخططات الاستعمارية الخبيثة، حمايةً للقدس والمسجد الأقصى مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين الأولى.



وكانت شخصيات فلسطينية كشفت -الأسبوع الماضي- عن تشققات جديدة ظهرت في أرضية المنطقة الغريبة للمسجد الأقصى المبارك، وتحديداً بالقرب من المتحف الإسلامي، وباب المغاربة الملاصق لحائط البراق وصولاً لمنطقة القصور الأموية المستهدفة بالحفريات.



كما حذّر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس، اليوم الخميس، من الحفريات والأعمال "المريبة والغامضة" التي تنفذها سلطة الآثار الإسرائيلية وجمعية "العاد" الاستيطانية منذ مدّة في محيط المسجد الأقصى المبارك خاصة من الجهتين الجنوبية والغربية الملاصقة للأساس الخارجي للمسجد الأقصى المبارك.