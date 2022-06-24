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الجمعة 24 حزيران 2022 ساعة 10:05

وزير الخارجية التونسي: متمسكون بالمسار الديمقراطي

وزير الخارجية التونسي: متمسكون بالمسار الديمقراطي
وأوضح الوزير التونسي - خلال لقائه الخميس مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس ماركوس كورنارو - حرص تونس على تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الحوار الإيجابي والبناء وفي إطار احترام السيادة الوطنية و التقيد بلياقة الخطاب.

ودعا الجرندي، الجانب الأوروبي إلى مواصلة الوقوف إلى جانب تونس واختيارات شعبها بشكل يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية ومتطلبات المرحلة الراهنة، مؤكدا على أهمية المحطات السياسية المقبلة في تركيز دعائم الحوكمة الديمقراطية.

من جانبه، أكد سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة توفير الدعم الاقتصادي والمالي لتونس بالإضافة إلى مساندتها في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مبرزا أهمية برنامج الإصلاح الوطني للحكومة والهادف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي ودفع الاستثمارات الخارجية وإرساء اقتصاد مستدام.

ونوه إلى الأهمية التي يوليها الجانب الأوروبي لاستمرار التنسيق والتشاور مع تونس من أجل الإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة ومواصلة النسق الحثيث الذي يشهده تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الطرفين.
مصدر : وكالات
رقم : 1000838
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