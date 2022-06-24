اجتماع تنسيقي في القنصلية الايرانية بكربلاء حول زيارة الأربعين

وبحث الاجتماع نقطتين مهمتين وهما التوعية حول المحتوى الثري لمسيرة الأربعين والاستخدام الثقافي لقدرات هذا الحدث الديني الكبير ، وكذلك الحاجة إلى تشكيل مواكب إيرانية عراقية مشتركة.



ودعا السفير الايراني في العراق الى ضرورة القيام بنشاطات ثقافية فعالة خلال موسم الأربعين ، كما تطرق الى فتح المنافذ الحدودية العراقية لاستقبال الزوار الايرانيين خلال زيارة الأربعين.



وقال آل صادق: ستتولى 7 مقرات و 8 لجان متابعة وتنسيق وتسهيل زيارة زوار الأربعين والمقرات هي خسروي ، مهران ، البصرة ، النجف ، كربلاء ، الكاظمية ، سامراء. واللجان الثمانية هي 1-الثقافية 2-الاعلامية 3-الاسكان والتغذية 4-الامن 5-القنصلية 6-الصحة 7-النقل 8-الضائعين.



ودعا آل صادق إلى زيادة المواكب الإيرانية العراقية المشتركة ، وتوصيات قائد الثورة الاسلامية بهذا الخصوص مؤكدا أن من شأن ذلك ترسيخ الوحدة بين الشعبين الإيراني والعراقي في اجواء الاربعين المعنوية.



وفي ختام الاجتماع التقى السفير الإيراني بعد زيارة مرقدي الامام الحسين (ع) والعباس (ع) بمسؤولين العتبتين المقدستين وتحدث معهم حول الاستعدادات لاستقبال الزوار الايرانيين.