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الجمعة 24 حزيران 2022 ساعة 10:53

ارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان

ارتفاع كبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في لبنان
وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية، في تقريرها اليومي تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1105959، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي السياق دعا نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون لأخذ اللقاح بسرعة فالمستشفيات بأغلبيتها أقفلت أقسام كورونا ووضعها لا يحتمل موجات قوية.
وأشار هارون، الى أن المستشفيات بأغلبيتها أقفلت أقسام كورونا ومن الصعب إيجاد سرير عناية فائقة لاستقبال المصابين بالفيروس إن حصل أي تفش جديد، وأدعوا للذهاب وتلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن، فوضع المستشفيات لا يحتمل موجات كورونا قوية، وعلى الناس الحذر وتجنب الدخول الى المستشفى.

وتوجه النائب السابق عاصم عراجي، في تصريح تلفزيوني، الى اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، بالذهاب الى مراكز اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وأخذ اللقاح، ومن أخذ جرعة فليأخذ الثانية، ومن أخذ الثانية فليأخذ الجرعة الرابعة في أسرع وقت ممكن.

وكشف عراجي في مداخلة تلفزيونية، أنه في جميع الدراسات التي أجريت عالميا، تبين أن اللقاحات تحمي ونادرا ما يدخل المصاب بكورونا، والذي أخذ اللقاحات، الى المستشفى، لهذا نقول للجميع يجب أن تأخذوا اللقاحات لأن القطاع الصحي لا يحتمل أي تفشي للفيروس ولا يحتمل تدهورا جديدا، وازدياد الطلب والحاجة لدخول المستشفيات، وننصح غير الملقحين بالمسارعة وأخذ اللقاح، خصوصا أيضا أن الإصابة بكورونا لا تعطي مناعة حقيقية كما يعطي اللقاح، فإصابات من أخذوا اللقاحات عوارضها خفيفة جدا.

وردا على سؤال، أشار عراجي الى أن الوضع إجمالا في لبنان تحت السيطرة حتى الآن، لكن يجب أن نكون حذرين خصوصا مع الأنباء عن دخول أكثر من مليون لبناني الى البلد، وهي أنباء جيدة إقتصاديا لما لها من أثر إيجابي، ويكون تحت السيطرة إن لبسنا الكمامات في المناطق المغلقة، يمكننا السيطرة عليه الآن الا إن أتى متحور جديد من كورونا، ويجب أن نحافظ على الإحتياطات بلبس الكمامة والمحافظة على النظافة.
مصدر : وكالات
رقم : 1000848
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