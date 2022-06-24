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الجمعة 24 حزيران 2022 ساعة 13:21
سوريا.. جرح 6 مواطنين بانفجار لغم من مخلفات الإرهاب بريف حمص
وحسب "سانا" أن “لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر أثناء عمل عدد من الأشخاص في أرض زراعية بقرية عين حسين بريف حمص الشمالي الشرقي وتم إسعافهم إلى مشفى الباسل بحي الزهراء في مدينة حمص”.
مصدر :
الوكالة العربية السورية للأنباء
رقم :
1000862
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