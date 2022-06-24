دولة القانون: منصب نائب رئيس البرلمان سيحسم خلال أسبوعين

وحسب مصادر قال العتبي، أن “حسم تسمية المرشحين للمناصب آمر ضروري ولكن مساعينا الأهم هي بناء تفاهمات قوية مع القوى السياسية لتسريع تشريع حكومة قوية قادرة على إدارة جملة من المهام سواء في ملفات اقتصادية او أمنية”.



وأضاف العتبي، أن “حسم منصب رئيس مجلس النواب ربما لا يستغرق أسبوعين او أكثر خاصة وان هناك تفاهمات مبدئية في هذا المسار ولا توجد اي خلافات”، مؤكدا أن “الاطار التنسيقي بكل قواه ماض بتشكيل الحكومة المقبلة وفق آليات تضمن حلول للإشكاليات الكبيرة في المشهد العراقي”.



وكان اكثر من 60 نائبا قاموا بتأدية اليمين الدستورية كبدلاء عن نواب التيار الصدري الذين قدموا استقالاتهم في وقت سابق.