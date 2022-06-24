الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 حزيران 2022 ساعة 14:49

صادرات ايران النفطية الى الصين وصلت الى ملیون برميل يوميا

صادرات ايران النفطية الى الصين وصلت الى ملیون برميل يوميا
وحسب موقع اويل برايس فقد ارتفعت الصادرات النفطية الايرانية الى الصين في الشهر الحالي الى 961 الف برميل في اليوم حيث شكلت زيادة الى هذا البلد قبل فرض الحظر الاميركي على ايران.

وقد جاء في تقرير الموقع الذي نشرته امس الخميس تحت عنوان «Iran’s Oil Exports Surge In June» انه وحسب التحليلات التي نشرتها شركة بترولجستيك النفطية فإن صادرات ايران من النفط الى الصين شهدت زيادة في الشهر الجاري.

وتوقع التقرير ارتفاع صادرات نفط الخام الايراني في الفترة من الاول من حزيران/يونيو الى 19 منه الى 961 الف برميل في اليوم.

ورغم عدم التوصل بعد الى حل دبلوماسي بخصوص الاتفاق النووي، فإن ايران تستعد للالتحاق مجددا بالسوق النفطية العالمية حيث زادت من تصديرها الى الصين التي تعتبر السوق الرئيسية لها.

الجدير بالذكر ان الصين تعتبر المستورد الرئيسي من النفط الايراني منذ ان فرضت اميركا الحظر النفطي عليها في عام 2018 عندما انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الايراني.
مصدر : وكالات
رقم : 1000871
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
24 حزيران 2022
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
24 حزيران 2022
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
24 حزيران 2022
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
23 حزيران 2022
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
23 حزيران 2022
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
23 حزيران 2022
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
23 حزيران 2022
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
22 حزيران 2022
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
22 حزيران 2022
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
22 حزيران 2022
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
22 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة