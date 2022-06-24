الأمم المتحدة: الصحافية شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيلية

وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي بجنيف "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من جيش الاحتلال الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".



وكان النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أعلن أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحافيين في جنين، حيث اغتيلت الصحافية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أن استهداف الشهيدة "مباشر ومتعمد من قِبل الاحتلال"، الذي استمر إطلاق النار من قِبل عناصره صوب كلّ من حاول مساعدة الشهيدة.