الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 حزيران 2022 ساعة 16:39

الأمم المتحدة: الصحافية شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيلية

الأمم المتحدة: الصحافية شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيلية
وقالت رافينا شمدساني في مؤتمر صحافي بجنيف "جميع المعلومات التي جمعناها - بما في ذلك من جيش الاحتلال الإسرائيلي والنائب العام الفلسطيني - تؤكد حقيقة أن الطلقات التي قتلت أبو عاقلة وجرحت زميلها علي الصمودي صدرت عن قوات الأمن الإسرائيلية وليست طلقات عشوائية صادرة عن فلسطينيين مسلحين كما قالت السلطات الإسرائيلية في البداية".

وكان النائب العام المستشار أكرم الخطيب، أعلن أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحافيين في جنين، حيث اغتيلت الصحافية شيرين أبو عاقلة، مؤكدا أن استهداف الشهيدة "مباشر ومتعمد من قِبل الاحتلال"، الذي استمر إطلاق النار من قِبل عناصره صوب كلّ من حاول مساعدة الشهيدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1000890
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
24 حزيران 2022
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
24 حزيران 2022
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
24 حزيران 2022
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
23 حزيران 2022
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
23 حزيران 2022
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
23 حزيران 2022
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
23 حزيران 2022
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
السيد الحوثي: العدوان خطط للقيام بتفجيرات واستهداف المواطنين في صنعاء
22 حزيران 2022
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
رئيسي: ينبغي اداء دور أكثر نشاطا في تعزيز الأسس التعليمية للبلاد
22 حزيران 2022
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
22 حزيران 2022
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة
22 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
مناورات عسكرية سعودية عراقية مشتركة ذات أهداف متباينة
الرسالة الحاسمة للصهاينة من مناورات فصائل المقاومة في غزة