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الجمعة 24 حزيران 2022 ساعة 17:36

تركيا تخطط لشراء المقاتلة 'يوروفايتر تايفون' من بريطانيا

تركيا تخطط لشراء المقاتلة
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، طلبت تركيا من الولايات المتحدة شراء 40 طائرة مقاتلة من طراز "أف16"، و80 مجموعة تحديث لمقاتلاتها الحالية، وسط مباحثات جارية بين الطرفين بشأنها.

والخميس، وصل وزير الدفاع البريطاني بن والاس إلى تركيا، تلبية لدعوة نظيره خلوصي أكار.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان الخميس، أن أكار ونظيره والاس عقدا لقاء ثنائيا ثم ترأسا لقاء وفدي البلدين في مقر الوزارة.

وأضاف البيان أن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا إقليمية على رأسها التطورات الأخيرة في أوكرانيا، والتعاون في مجالي الأمن والصناعات الدفاعية.

وقللت صحيفة "ملييت" في تقرير للكاتب أوزاي شيندر، من إمكانية التوجه لفرنسا لشراء المقاتلات، أو من روسيا لشراء "سو 57" للجيل الخامس.

وأوضحت أن قائد القوات الجوية حسن كوتشوك أكيوز عقد اجتماعا مع نظيره البريطاني في لندن، ووفقا للمعلومات المسربة، فقد تلبي تركيا احتياجاتها من الطائرات من خلال شراء "يوروفايتر تايفون" من المملكة المتحدة، إلى حين دخول الطائرات المقاتلة المحلية من الجيل الخامس الخدمة.

وتتميز طائرة "يوروفايتر تايفون" التي تخطط تركيا لإضافتها إلى أسطولها، بخصائص مشابهة جدا لطائرة رافال التي تتلقاها اليونان من فرنسا.

والمقاتلة رافال لديها ميزة في معارك على ارتفاعات منخفضة، أما المقاتلة البريطانية "يوروفايتر تايفون"، فلديها القدرة على خوض المعارض على ارتفاعات عالية، ويفضلها الكثير من البلدان.

وتم تصميم المقاتلة الفرنسية "رافال" لتكون فعالة في القتال "جو- أرض"، أما المقاتلة البريطانية "يوروفايتر تايفون" فلديها فاعلية القتال "جو- جو".

وأشارت الصحيفة إلى أن تركيا بدأت باتخاذ خطوات للحفاظ على التفوق البحري والجوي في بحر إيجة؛ لأنها تدرك بأنها لا تستطيع الوثوق بالولايات المتحدة.

وفي 24 أيار/ مايو، جرى الإعلان أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيجري جولة في المنطقة، وأشارت الصحيفة إلى أن ابن سلمان أرجأ زيارته إلى اليونان وقبرص الجنوبية في الوقت الذي تزايدت فيه التوترات بين أنقرة وأثينا، مفضلا إجراء زيارة إلى تركيا.

وكجزء من بحث اليونان عن تحالف ضد تركيا، هبطت 6 مقاتلات سعودية من طراز "أف15" في قاعدة سودا العسكرية في جزيرة كريت في آذار/ مارس 2021، وأجرت تدريبات مشتركة.
مصدر : وكالات
رقم : 1000902
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