اللواء الخفاجي يحدد الجهات المسؤولة عن الملف الأمني في سنجار

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قيادة العمليات المشتركة مسؤولة عن إدارة ملف سنجار بشكل عام، والجهة الوحيدة المخول لها التعامل بشكل مباشر داخل القضاء هي قيادة عمليات غرب نينوى، إضافة إلى وجود قوات من الجيش العراقي تقوم بحماية حدود سنجار، أما داخلياً فهناك قوات من الشرطة المحلية".



وأضاف، أن "القوات الأمنية أمنت حدود سنجار مع الجانب السوري وتم قطعها بصبات كونكريتية ومنع عمليات التسلل ،وكذلك منع أي حالة تهريب"، مؤكداً "الاستمرار بتقديم كل الخدمات والبنى التحتية وتقديم الأمن والأمان لكل من يأتي إلى سنجار".



ولفت إلى أن "العمليات المشتركة تعمل وفق الاتفاق الذي تم بشأن سنجار، وتتضمن بنوده توفير الأمن والأمان وعدم السماح بتواجد أي نوع من المظاهر المسلحة داخل القضاء أو إيجاد طرق لدخولهم"، مشيراً إلى أن "القوات المتواجدة داخل القضاء هي الجيش العراقي والشرطة المحلية فقط ولا يسمح بأي مظهر من المظاهر المسلحة تحت أي مسمى".