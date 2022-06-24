واشنطن ترسم خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين السعودية والاحتلال

وقالت المصادر إن البيت الأبيض عقد الأسبوع الماضي إحاطة مع خبراء من مؤسسة فكرية حول رحلة بايدن إلى المنطقة وطرح موضوع "خارطة طريق للتطبيع"، مشيرة إلى أن البيت الأبيض قال خلال الإحاطة إنه لن يكون هناك اتفاق قبل زيارة بايدن، لكنهم يعملون عليه وسيبحثه الرئيس الأميركي مع القادة الصهاينة والسعوديين خلال الرحلة.



وقال مصدر آخر مطلع على القضية إن البيت الأبيض يعتقد أن أي خريطة طريق للتطبيع ستستغرق وقتا وستكون عملية طويلة الأمد، موضحا أنه من خلال خارطة الطريق، فإن البيت الأبيض يحاول خفض التوقعات بشأن ما هو ممكن في الوقت الحالي وما هو غير ممكن والتركيز على بدء العملية.



وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إنهم "يؤيدون توسيع وتعميق العلاقات العربية الإسرائيلية".



وأفاد مسؤول إسرائيلي كبير بأنه لا يتوقع "انفراجة كبيرة فيما يتعلق بالتطبيع مع المملكة العربية السعودية خلال زيارة بايدن"، كاشفا أن "الاتفاق على السماح لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي السعودي للرحلات الجوية إلى الهند والصين قريب للغاية".