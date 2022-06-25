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السبت 25 حزيران 2022 ساعة 08:34

لافروف:الاتحاد الأوروبي والناتو يشكلان ائتلافا لشن حرب على روسيا

لافروف:الاتحاد الأوروبي والناتو يشكلان ائتلافا لشن حرب على روسيا
وقال خلال زيارة إلى أذربيجان “لا نعتقد أن معاداة الروسية الحالية من جانب الاتحاد الأوروبي سوف تتبدد أو تتغير نوعا ما في المستقبل القريب و-حتى أكون صادقا- على المدى البعيد”.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية ريا نوفوستي عن لافروف قوله أيضا إن ألمانيا النازية في عهد أدولف هتلر حشدت دولا أوروبية أخرى لمهاجمة الاتحاد السوفيتي في بداية الحرب العالمية الثانية.

وقال لافروف “الآن الاتحاد الأوروبي والناتو يشكلان ائتلافا حديثا للقتال وفي النهاية لشن حرب على الاتحاد الروسي. سوف نتابع كل هذا عن كثب”.

وفيما يتعلق بقرار قمة الاتحاد الأوروبي لمنح أوكرانيا صفة مرشح للتكتل، قال لافروف إن هذا لا يشكل تهديدا على روسيا حيث أن الاتحاد الأوروبي ليس حلفا عسكريا على عكس الناتو.

من جهته تلقى الجيش الأوكراني الجمعة أوامر بالانسحاب من مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في شرق البلاد التي تتعرض لقصف متواصل منذ أسابيع، غداة منح كييف وضع المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي الجنوب الخاضع للسيطرة الروسية، قتل موظف في ادارة الاحتلال في اعتداء، وفق السلطات الموالية لروسيا. وهي المرة الاولى تعلن تلك السلطات مقتل احد موظفيها في هجوم مماثل.

وأوضح سيرغي غايداي حاكم لوغانسك التي تقع فيها سيفيرودونيتسك، عبر تلغرام “ستضطر القوات المسلحة الأوكرانية إلى الانسحاب من سيفيرودونيتسك. تلقت الأوامر للقيام بذلك”.

وأضاف “لم يعد البقاء في مواقع تتعرض لقصف متواصل منذ أشهر منطقيًا بعد الآن”.

وتابع “دُمّرت كل البنى التحتية الأساسية. 90% من المدينة متضررة وسينبغي هدم 80% من المنازل”.
مصدر : وكالات
رقم : 1001012
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