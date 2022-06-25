الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 حزيران 2022 ساعة 08:40

بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية

بدء عملية صب الخرسانة لمفاعل الوحدة الثانية بمحطة بوشهر النووية
وقام مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي بتفقد سير الاعمال التنفيذية لمشاريع محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب البلاد.

وتفقد إسلامي خلال الزيارة التي جرت عصر الجمعة ، مدى التقدم الحاصل في الاعمال الانشائية في الوحدتين 2 و 3 في محطة بوشهر النووية.

واطلع رئيس منظمة الطاقة الذرية في هذه الزيارة التفقدية، على عمليات تحسين التربة (بطريقة DSM) لمباني مولدات الديزل ، وتعزيز جدران مفاعل الوحدة 2 ، وعمليات التدريع في منطقتين من الموقع وعمليات الحفر والطمر في المنطقتين 5 و 6 من الموقع لاستبدال الطبقة الصخرية في الوحدتين 2 و 3 من هذا المشروع الوطني.

كما اوعز مساعد رئيس الجمهورية ببدء صب الخرسانة لجدران مبنى مفاعل الوحدة الثانية من سالب أربعة ونصف (تحت الارض) إلى صفر.
رقم : 1001015
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
25 حزيران 2022
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
25 حزيران 2022
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
25 حزيران 2022
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
24 حزيران 2022
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
24 حزيران 2022
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
24 حزيران 2022
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
24 حزيران 2022
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
23 حزيران 2022
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
23 حزيران 2022
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
23 حزيران 2022
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا
23 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا