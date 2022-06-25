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السبت 25 حزيران 2022 ساعة 10:01

مباحثات جزائرية مع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون الثنائي

مباحثات جزائرية مع منظمة السياحة العالمية لتعزيز التعاون الثنائي
وقال حمادي، في تصريحات صحفية، إنه تم التطرق، خلال اللقاء، إلى عدة نقاط تتعلق بكيفية دعم وتطوير قطاع السياحة بالجزائر من خلال تعزيز مجال التعاون السياحي بين الجانبين.

واعتبر وزير السياحة الجزائري، أن النسخة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي تنطلق اليوم السبت، في مدينة وهران (شمال غربي الجزائر)، فرصة سانحة للترويج للسياحة في بلاده من أجل إعطاء دفعة قوية للوجهة السياحية الجزائرية للتمكن من استقطاب السائحين.

من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على أهمية تعزيز وتقوية التعاون الثنائي بين الجانبين بوضع دليل لتعزيز الاستثمار السياحي في الجزائر، نظرا للثراء السياحي المتنوع الذي تزخر به.. مشيرا إلى أنه حان الوقت للعمل سويا للنهوض، والإقلاع بهذا القطاع الحيوي والمهم في تحقيق التنمية.
مصدر : وكالات
رقم : 1001032
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