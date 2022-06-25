الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 حزيران 2022 ساعة 10:04

قادة الاتحاد الأوروبي يحذرون من 'شتاء صعب' ينتظر القارة

قادة الاتحاد الأوروبي يحذرون من
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد في قمة في بروكسل يوم الجمعة: "لقد راجعنا كل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استعداد الجميع لاضطرابات جديدة ونعمل على خطة طوارئ لتقليل الطلب على الطاقة مع القطاع والدول الأعضاء السبع والعشرين"، موضحة انها ستقدم هذه الخطة في يوليو المقبل.

من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو "سنواجه أوقاتا مضطربة للغاية، وربما يكون هذا الشتاء صعبا للغاية"، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والاضرابات في إمدادات الطاقة من روسيا.

وزعم دي كرو إن ما يجري هو "حرب اقتصادية ضد أوروبا، ويمكن الشعور بتأثيرها بشدة"، داعيا الأوروبيين إلى التكاتف. وحذر من أنه "إذا واجهت ألمانيا مشاكل، فسيكون لذلك تأثير كبير على بقية الدول الأوروبية".

كما دعت الدول السبع والعشرون المجلس والمفوضية الأوروبيين في خلاصات القمة الجمعة، إلى اتخاذ إجراءات "لتنسيق أوثق" بشأن سياسات الطاقة الوطنية، وخاصة فيما يتعلق بشراء الطاقة وتخزينها.

وأشارت فون دير لاين إلى الإستراتيجية الأوروبية التي تم تقديمها في 18 مايو بقيمة 300 مليار يورو، وتقوم على ثلاث ركائز: توفير الطاقة وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتنويع موردي الغاز والنفط.

كما دعت دول التكتل المفوضية إلى درس جدوى فرض "قيود موقتة على الرسوم الجمركية على واردات" الطاقة. وطلبت فرنسا إصلاح سوق الكهرباء الأوروبية التي تحدد أسعارها تبعا لأسعار الغاز التي ارتفعت بشكل كبير.

ووعدت فون دير لاين باقتراح "خيارات متعددة" بعد الصيف، ستتم مناقشتها في المجلس الأوروبي المقبل في أكتوبر.
مصدر : وكالات
رقم : 1001035
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
25 حزيران 2022
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
25 حزيران 2022
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
25 حزيران 2022
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
25 حزيران 2022
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
24 حزيران 2022
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
24 حزيران 2022
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
24 حزيران 2022
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
24 حزيران 2022
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
23 حزيران 2022
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
23 حزيران 2022
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا