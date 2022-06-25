الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 حزيران 2022 ساعة 10:05

الإتحاد الإفريقي: الجيش الليبي 'العمود الفقرى' لتحقيق الأمن والاستقرار

الإتحاد الإفريقي: الجيش الليبي
جاء ذلك خلال لقاء أجراه وفد الإتحاد الإفريقي مع علي القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وبحسب قناة "ليبيا الحدث"، فقد أكد كلود أنه لا غبار على الحكومة الليبية الجديدة المفوضة من قبل مجلس النواب، معربا عن أمله في أن يكون لها الدور الأبرز في المصالحة الوطنية التي يسعى الإتحاد الإفريقي لإقامتها في ليبيا.

وفي السياق، قدم رئيس الوفد الإفريقي، تصوره خلال اللقاء، بإقامة مؤتمر جامع برعاية الإتحاد الإفريقي يضم كافة الأطراف الليبية يصل إلى عملية انتخابية تنتج عنها سلطات منتخبة.

من جهته، ثمن القطراني دور الإتحاد في دعم استقرار ليبيا وإرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي، مؤكدا أن الحكومة الليبية تدعم أي مبادرة في هذا الاتجاه .

وأكد رئيس الوفد الإفريقي ووزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود أنه و الوفد المرافق له، جاءوا بناء على قرار دولي وقرار أفريقي تم اتخاذهما بمؤتمر برلين ومن الأمين العام للأمم المتحدة يقضيان بأن المصالحة الوطنية موكلة إلى الإاتحاد الإفريقي وأن الملف الليبي مطروح على أعلى مستوى في رئاسة الإتحاد الإفريقي.

يشار إلى أنه في وقت سابق، يوم الجمعة، استقبل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الوفد الإفريقي، بحضور رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري.

ووفق بيان صادر عن البرلمان الليبي، فقد أكد وزير خارجية الكونغو عمل الإتحاد الإفريقي منذ سنوات من أجل اجتياز الشعب الليبي الأزمة، في حين ثمن عقيلة دور الإاتحاد الإفريقي في "دعم استقرار ليبيا".

وأشاد أيضا بعمل الإاتحاد الإفريقي على إرساء قواعد الديمقراطية والمسار السلمي وسعيه الحثيث للبدء في مصالحة وطنية شاملة بين أبناء الشعب الليبي، وجمع الفرقاء والتمهيد لمرحلة الانتخابات.
مصدر : وكالات
رقم : 1001036
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
25 حزيران 2022
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
25 حزيران 2022
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
25 حزيران 2022
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
25 حزيران 2022
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
24 حزيران 2022
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
24 حزيران 2022
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
24 حزيران 2022
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
24 حزيران 2022
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
23 حزيران 2022
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
23 حزيران 2022
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا