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السبت 25 حزيران 2022 ساعة 15:25

صنعاء: العدوان يحضر لمعركة قادمة ومرحلة جديدة من العدوان والحصار

صنعاء: العدوان يحضر لمعركة قادمة ومرحلة جديدة من العدوان والحصار
وشدد "محمد النعيمي" عضو المجلس السياسي الأعلى في تصريح لقناة المسيرة اليمنية، على أن تحالف العدوان ليس بوارد التحضير لمسار يؤسس للسلام في اليمن والمنطقة، مؤكدا أن تحالف العدوان لم يف بالتزامات الهدنة الإنسانية وهذا الأمر بحد ذاته مقدمة لتفجير الوضع.

وأشار النعيمي إلى أن تحالف العدوان السعودي يحضر لمرحلة جديدة من العدوان والحصار، مضيفا كان واضحا منذ بداية الهدنة أن مساعي أمريكا تركز على أن يكون الوضع في اليمن بين اللاحرب واللاسلام.

واعتبر أن زيارة الرئيس الأمريكي للسعودية رسالة حرب على المنطقة وتعزيز للتحالفات ضد محور المقاومة، مؤكدا أن الشعب اليمني يعد نفسه للحرب كما يعد نفسه للسلام.

من جهته أوضح عضو المكتب السياسي لأنصار الله "علي العماد" أن ترتيبات تحالف العدوان تركز على إضفاء طابع الاقتتال الداخلي على المواجهة.

وأكد العماد أن: هناك تحضيرات كبيرة لتحالف العدوان في أربع جبهات رئيسية ولا نوايا جادة بشأن وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن، مضيفا أن تحالف العدوان يحضر لمعركة قادمة مٌفاجئة والمطلوب أن نكون حاضرين في مواجهتها بشكل كامل على المستوى الرسمي والشعبي.

بدوره رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي قال إنه كان من المفترض أن تشكل الهدنة مقدمة للحل لكن لا جدية لدى تحالف العدوان، مضيفا أن تحالف العدوان يعتقد أن فترة الهدنة ستصيب التماسك الشعبي بالتراخي وهذا مجرد وهم.

وتابع قائلا: إن حالة اليقظة الشعبية تجاه مخطط تحالف العدوان وأهدافه من وراء الهدنة هي السائدة على المستوى الشعبي والرسمي.
رقم : 1001061
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