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السبت 25 حزيران 2022 ساعة 15:57
العراق.. القبض على 5 متهمين بحوزتهم 3000 حبة مخدرة
وقالت الوكالة في بيان، انه "تم القبض على 5 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة مع حبوب تقدر باكثر من ثلاث الف حبة في بابل وميسان".
مصدر :
وكالات
رقم :
1001069
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