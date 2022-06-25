العراق.. القبض على 5 متهمين بحوزتهم 3000 حبة مخدرة

وقالت الوكالة في بيان، انه "تم القبض على 5 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة مع حبوب تقدر باكثر من ثلاث الف حبة في بابل وميسان".

