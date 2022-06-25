الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 حزيران 2022 ساعة 19:10

اللواء سلامي يرعى مراسم تقديم الرئيس الجديد لاستخبارات الحرس الثوري

اللواء سلامي يرعى مراسم تقديم الرئيس الجديد لاستخبارات الحرس الثوري
وجرت مراسم تقديم الرئيس الجديد وتكريم الرئيس السابق لاستخبارات حرس الثورة الاسلامية، بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس وجمع من قادة الحرس الثوري ومسؤوليه وحجة الاسلام والمسلمين عبدالله حجي صادقي ممثل الولي الفقيه في الحرس، وجمع من قادة ومسؤولي هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والشريحة الاستخباراتية في البلاد، وذلك في مقر اركان الحرس الثوري.

وفي هذه المراسم تم تقديم العميد حرس محمد كاظمي، مساعدا للقائد العام ورئيسا لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وتم كذلك توجيه التقدير والتكريم الى حجة الاسلام والمسلمين حسين طائب على جهوده الصادقة والقيمة والناجحة طيلة 13 عاما من ادارة منظمة استخبارات الحرس، والتي سجلت انجازات كبيرة في مجال الامن القومي والردع الاستخباراتي والتصدي للتغلغل والتجسس ومكافحة كبار المفسدين الاقتصاديين.

كما تمت خلال المراسم قراءة المرسوم الصادر من اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، بتعيين حجة الاسلام والمسلمين طائب مستشارا أعلى له.
رقم : 1001096
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
25 حزيران 2022
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
25 حزيران 2022
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
25 حزيران 2022
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
25 حزيران 2022
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
24 حزيران 2022
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
24 حزيران 2022
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
معارضة داخلية وخارجية لرئيس الوزراء نجيب ميقاتي
24 حزيران 2022
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
أزمة خانقة في جنوب اليمن وموجة غضب ضد التحالف السعودي
24 حزيران 2022
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
السيد رئيسي يؤكد اهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين روسيا وايران لمواجهة الحظر
23 حزيران 2022
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
وزير الخارجية الايراني: نقف بهذه اللحظات العصيبة الى جانب الشعب الافغاني
23 حزيران 2022
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
معركة الانتخابات الجديدة في كيان الاحتلال
23 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران
آثار اليمن المنهوبة للبيع فى مزادات أوروبا