اللواء سلامي يرعى مراسم تقديم الرئيس الجديد لاستخبارات الحرس الثوري

وجرت مراسم تقديم الرئيس الجديد وتكريم الرئيس السابق لاستخبارات حرس الثورة الاسلامية، بحضور اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس وجمع من قادة الحرس الثوري ومسؤوليه وحجة الاسلام والمسلمين عبدالله حجي صادقي ممثل الولي الفقيه في الحرس، وجمع من قادة ومسؤولي هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة والشريحة الاستخباراتية في البلاد، وذلك في مقر اركان الحرس الثوري.



وفي هذه المراسم تم تقديم العميد حرس محمد كاظمي، مساعدا للقائد العام ورئيسا لمنظمة استخبارات الحرس الثوري، وتم كذلك توجيه التقدير والتكريم الى حجة الاسلام والمسلمين حسين طائب على جهوده الصادقة والقيمة والناجحة طيلة 13 عاما من ادارة منظمة استخبارات الحرس، والتي سجلت انجازات كبيرة في مجال الامن القومي والردع الاستخباراتي والتصدي للتغلغل والتجسس ومكافحة كبار المفسدين الاقتصاديين.



كما تمت خلال المراسم قراءة المرسوم الصادر من اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، بتعيين حجة الاسلام والمسلمين طائب مستشارا أعلى له.