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السبت 25 حزيران 2022 ساعة 19:14

مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام الحدود المغربية الإسبانية

مصرع 18 مهاجرا أثناء محاولتهم اقتحام الحدود المغربية الإسبانية
وقالت السلطات المغربية المحلية بإقليم الناظور في حصيلة جديدة نشرتها مساء الجمعة في بيان إن "13 مهاجرا غير شرعيين سبق أن أصيبوا خلال الهجوم على مدينة مليلية قد فارقوا الحياة، متأثرين بجروحهم الخطيرة".

واقتحم نحو ألفي مهاجر سياجا عاليا يحيط بالجيب، فيما قالت السلطات المغربية والإسبانية إن هذا أدى إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن حيث تمكن أكثر من 100 مهاجر من العبور من المغرب إلى مليلية.

وقالت وزارة الداخلية المغربية في باديء الأمر إن خمسة مهاجرين لقوا حتفهم في الهجوم على الحدود، بعد سقوطهم من السياج المحيط بمليلية أو سحقا، وإن 76 مهاجرا أصيبوا، فيما قالت في وقت لاحق إن 13 آخرين لقوا حتفهم.

وأضافت أن نحو 140 من أفراد قوات الأمن المغربية أصيبوا، منهم خمسة بإصابات خطيرة، لكن ذلك لم يسفر عن مقتل أحد من أفراد الأمن.

والشهر الماضي، أكدت المملكة المغربية اتخاذها جميع الإجراءات القانونية والأمنية للقطع مع عمليات تهريب السلع التي كانت تعرفها المعابر مع سبتة ومليلية.

ونقل موقع "snrtnews"، التابع للقطب الإعلامي العمومي للمملكة، عن المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تأكيدها التعامل بحزم شديد مع عمليات التهريب التي كان يعرفها المعبران في وقت سابق.
مصدر : وكالات
رقم : 1001099
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