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السبت 25 حزيران 2022 ساعة 20:03

رئيسي : إيران تدعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني

رئيسي : إيران تدعم وقف إطلاق النار الذي ينهي الحصار عن الشعب اليمني
وأشاد الرئيس الايراني السيد إبراهيم رئيسي ، رداً على المكالمة الهاتفية لـ"مهدي المشاط" رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن ، بالصمود والمقاومة الباسلة للشعب اليمني وقال: ان الجمهورية الاسلامية الاسلامية وضمن تاكيدها على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي والسيادة الوطنية لليمن ، تدعم السلام الكامل والرفع الحقيقي للحصار الاقتصادي الجائر عن هذا الشعب .

وقال رئيسي "إيران مستعدة لإرسال مساعدات إنسانية ، خاصة لقاح كورونا ، للشعب اليمني".

بدوره شكر مهدي المشاط ، رئيس المجلس السياسي الأعلى باليمن في هذا الاتصال الهاتفي ، دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للشعب اليمني المظلوم في الاوساط الدولية وايصال صورتهم الى العالم ، ودعا إلى توسيع العلاقات والتعاون مع ايران .
رقم : 1001104
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