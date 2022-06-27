الديمقراطي الكردستاني: المفاوضات استبعدت مرشح التسوية لرئاسة العراق

وقال النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي شريف سليمان، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “مباحثات الحزب مع باقي الكتل السياسية وخاصة الإطار التنسيقي لم تنقطع بل هي شبه يومية”، مبينا أنه “اشتراطاتنا في تشكيل الحكومة مبنية على اساس الدستور”.



وأضاف، أن “هناك توجها حقيقيا لدى الكتل السياسية للتوصل الى حلول للوضع السياسي”، مشيرا الى أن “المفاوضات الكردية وصلت لمرحلة استبعدت مرشح التسوية”.



وتابع، “إننا وصلنا لأشواط جيدة في مباحثاتنا مع الاتحاد الوطني”.



وأكد أن “الكرد ليسوا سببا في الانسداد السياسي”، لافتا الى أن “الحزب الديمقراطي ومن يتحالف معه قادرون على ايقاف العملية السياسية، لكنه لن يفعل ذلك”.



وبين، “إننا متفاهمون جدا مع التيار الصدري وتحالف السيادة والكتل المنضوية فيه”، موضحا أن “الوفود المفاوضة تغيرت بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية”.