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الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 11:45

طهران: مفاوضات رفع الحظر ستجري هذا الاسبوع في احدى دول الخليج الفارسي

طهران: مفاوضات رفع الحظر ستجري هذا الاسبوع في احدى دول الخليج الفارسي
وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الاثنين أن وزير الخارجية سيزور تركيا اليوم ثم سيتوجه بعدها إلى تركمانستان لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول المطلة على بحر قزوين.

وبشأن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى إيران لإحياء المحادثات السعودية - الإيرانية أكد خطيب زادة إن الجانب السعودي مستعد لمواصلة المحادثات على المستوى الدبلوماسي في بغداد، مضيفا أن رئيس الوزراء العراقي نقل لنا نقاطا من السعودية بشأن المحادثات الثنائية.

وقال سنعلن عن موعد الجولة المقبلة للحوار الإيراني - السعودي في الأيام المقبلة، مؤکدا أن الحوار بين إيران والسعودية يخدم مصلحة جميع دول المنطقة.

وأشار إلى أننا ناقشنا مع الكاظمي المستجدات في شمال العراق وسوريا وأكدنا أن الحرب والعمليات العسكرية لن تؤدي إلى السلام، قائلا: لطالما طالبنا بالوحدة والتضامن بين مختلف الفصائل في العراق معربا عن أمله في تخفيف حدة التوتر في هذا البلد.

وفي الشأن النووي ، قال المتحدث باسم الخارجية إن المحادثات النووية المقبلة ستكون في إحدى الدول المطلة علی الخليج الفارسي، مؤکدا إننا لن نتفاوض حول المسائل النووية التي تمت مناقشتها في فيينا وستتناول النقاط العالقة في مسألة رفع الحظر.

وأضاف أن مفاوضاتنا مبنية على عدم الثقة بواشنطن وهي أثبتت أنها غير ملتزمة بتعهداتها وأن الكرة في الملعب الأمريكي وإذا كانت لدى واشنطن الإرادة اللازمة يمكن التوصل إلى نتيجة.

وبشأن العلاقات الإيرانية المصرية، قال المتحدث باسم الخارجية: ان إيران ومصر دولتان تاريخیتان، وأي زیادة في العلاقات بينهما تصب في مصلحة الشعبين والعالم الإسلامي والمنطقة« مؤکدا أن إيران ترحب بتطور العلاقات بینهما.
رقم : 1001377
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