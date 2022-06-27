اللواء باقري: عضوية الكيان الإسرائيلي في 'سنتكوم' تهديد للمنطقة

عضوية الكيان الإسرائيلي في القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) ومشاركته في المناورات تهديد للمنطقة، قائلا "نحن لا نتسامح مع هذه التهديدات وسنرد عليها بالتأكيد".

