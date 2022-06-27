الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 15:44

تعيين 'ناصر كنعاني' متحدثا جديدا للخارجية الايرانية

تعيين
وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زادة ، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين إن هذا هو آخر لقاء له مع الصحفيين، وأنه من الآن فصاعدا سيعمل مستشارا لوزير الخارجية.

وتولى كنعاني ادارة مكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة منذ يوليو 2018، وسبق له أن ترأس لجنة شؤون العراق في وزارة الخارجية، كما شغل منصب السكرتير السياسي لسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في طشقند عاصمة أوزبكستان، ومساعد مدير دائرة الشرق الأوسط العربي وشمال أفريقيا، ومساعد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في الأردن، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية في الأردن، وخبير اقدم في الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، وحاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية ويتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة.

وتولى سعيد خطيب زادة منصب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية منذ ما يقرب من عامين (23 شهرًا) ومنذ أغسطس/آب 2020.

ويعتبر ناصر كنعاني المتحدث الثالث عشر بأسم وزارة الخارجية الايرانية، فيما شغل هذا المنصب منذ تاسيس الجمهورية الاسلامية كلا من مرتضى سرمدي، محمود محمدي، حميد رضا آصفي، محمد علي حسيني، حسن قشقاوي، رامين مهمانبرست، عباس عراقجي، مرضية أفخم، حسين جابري أنصاري، بهرام قاسمي، عباس موسوي، وسعيد خطيب زادة.
رقم : 1001429
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
27 حزيران 2022
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
27 حزيران 2022
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
27 حزيران 2022
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
27 حزيران 2022
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
25 حزيران 2022
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
25 حزيران 2022
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
اسلامي: مسيرة تنفيذ الوحدتين الجديدتين بمحطة بوشهر النووية ستكون متميزة
25 حزيران 2022
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
25 حزيران 2022
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
إعادة بناء العلاقات بين حماس وسوريا... الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية
25 حزيران 2022
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
بطعنة مزدوجة.. المغرب تتغول في التطبيع مع كيان الاحتلال
24 حزيران 2022
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
رئيسي يواسي الشعب الأفغاني بضحايا الزلزال
24 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب
آسيا الوسطى..مركز الاهتمام الدبلوماسي الإقليمي لطهران