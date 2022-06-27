تعيين 'ناصر كنعاني' متحدثا جديدا للخارجية الايرانية

وقال المتحدث بأسم وزارة الخارجية ، سعيد خطيب زادة ، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين إن هذا هو آخر لقاء له مع الصحفيين، وأنه من الآن فصاعدا سيعمل مستشارا لوزير الخارجية.



وتولى كنعاني ادارة مكتب رعاية المصالح الايرانية في القاهرة منذ يوليو 2018، وسبق له أن ترأس لجنة شؤون العراق في وزارة الخارجية، كما شغل منصب السكرتير السياسي لسفارة الجمهورية الإسلامية الايرانية في طشقند عاصمة أوزبكستان، ومساعد مدير دائرة الشرق الأوسط العربي وشمال أفريقيا، ومساعد سفير الجمهورية الإسلامية الايرانية في الأردن، والقائم بأعمال السفارة الإيرانية في الأردن، وخبير اقدم في الشؤون العربية والأفريقية بوزارة الخارجية، وحاصل على درجة الماجستير في العلاقات الدولية ويتحدث الإنجليزية والعربية بطلاقة.



وتولى سعيد خطيب زادة منصب المتحدث بأسم الخارجية الايرانية منذ ما يقرب من عامين (23 شهرًا) ومنذ أغسطس/آب 2020.



ويعتبر ناصر كنعاني المتحدث الثالث عشر بأسم وزارة الخارجية الايرانية، فيما شغل هذا المنصب منذ تاسيس الجمهورية الاسلامية كلا من مرتضى سرمدي، محمود محمدي، حميد رضا آصفي، محمد علي حسيني، حسن قشقاوي، رامين مهمانبرست، عباس عراقجي، مرضية أفخم، حسين جابري أنصاري، بهرام قاسمي، عباس موسوي، وسعيد خطيب زادة.