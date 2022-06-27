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الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 15:56

هنية: نؤكد تضامننا مع لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية

هنية: نؤكد تضامننا مع لبنان بوجه الاعتداءات الاسرائيلية
وأضاف هنية: كما "عبرنا له عن تقديرنا العالي لتسهيله زيارة وفد قيادة الحركة الى لبنان، وأيضا قدمنا له التهاني بإعادة تكليفه لرئاسة الحكومة ، وتمنينا له التوفيق في تأليف هذه الحكومة حتى تستطيع أن تعالج المشاكل القائمة في لبنان".

وتابع قائلا: أننا عرضنا التطورات التي تعيشها القضية الفلسطينية خصوصا في القدس وفي المسجد الأقصى المبارك، في الضفة الغربية وفي غزة ووضع أهلنا في 48"، مشيراً الى أن "الحديث إحتل مساحة واسعة بشأن أهلنا هنا في مخيمات لبنان، وأكدنا مجددا الموقف السياسي الثابت برفض التوطين والتمسك بحق العودة، وتحدثنا أيضا عن الأوضاع الانسانية التي تعيشها مخيماتنا في لبنان.

وذكر هنية، أننا أكدنا تضامننا مع الأخوة في لبنان في وجه الاعتداءات والعدوان الاسرائيلي على ثرواته وعلى حدوده، وتمنينا على ميقاتي النظر بإيجابية للحقوق الإنسانية لأهلنا في مخيمات لبنان على طريق العودة إلى أرض فلسطين. وهنا أيضا نحن نتابع موضوع استكمال إعادة إعمار مخيم نهر البارد، ونتمنى أن يطوي هذا المخيم هذه الصفحة القاسية والمؤلمة انسانيا، وأن يعود جميع أهلنا اليه.

وأشاد هنية، بـالموقف اللبناني الموحد من قضية ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة وبالنسبة إلى ثرواته الطبيعية"، لافتاً الى "أننا عرضنا أوضاع المنطقة والتطورات الجارية فيها، وكان هناك حديث عالي المستوى بإيجابية وبدفئه من ميقاتي تجاه اشقائه في فلسطين.
مصدر : وكالات
رقم : 1001435
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