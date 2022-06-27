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الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 16:20

الدفاع العراقية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع حلف الناتو

الدفاع العراقية تعلن توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع حلف الناتو
وقالت وزارة الدفاع العراقية إنه "من أجل دعم وتطوير النظام اللوجستي للقوات المسلحة العراقية وبناء قدراتها على جميع الأصعدة، شهدت رئاسة أركان الجيش حدثاً مهماً وعلامة مضيئة في تاريخ الجيش العراقي ألا وهو توقيع مذكرة التفاهم المشتركة، مع حلف الناتو والخاصة بنظام الترميز(NCS) من قبل رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، وقائد بعثة حلف الناتو الجنرال جيوفاني م. اينوتشي".

وأضافت أنه "تم توقيع مذكرة التفاهم بحضور أمين السر الأقدم لرئاسة أركان الجيش، ومعاوني رئيس أركان الجيش (العمليات – الإدارة – التدريب) والمفتش العسكري العام ومدير الدائرة القانونية لوزارة الدفاع وقادة الأسلحة (البرية – الجوية – البحرية – طيران الجيش – الدفاع الجوي) ورئيس جامعة الدفاع للدراسات العسكرية ورئيس الاكاديمية العسكرية ورئيس هيئة الاستعداد القتالي وأمين سر دائرة الميرة ومديري المديريات".

وأوضحت، أن "هذه المذكرة (متوسطة المدى) تعمل على ديمومة التعاون بين الجانبين واللحاق بركب الدول المنضوية تحت مظلتها لرفد المؤسسة العسكرية بتكنولوجيا متطورة ترفع من قدرات الجيش والاستعداد القتالي في جميع المستويات".

وتابعت، أن "حدث اليوم لم يأتِ بصورة آنية بل سبقته مراحل ليست بقصيرة وأنما امتدت لسنة تخللتها اجتماعات ولقاءات مستمرة وسط جهود ومتابعة رئيس أركان الجيش وفريقه المختص الذين قدموا كل الدعم للدوائر المعنية في انجاح الاتفاق مع حلف الناتو، والتي حظيت بإهتمام من أعلى المستويات ومناقشتها بمستشارية الأمن القومي"، لافتة الى أن "المذكرة حصلت الموافقة عليها وعرضها أمام أنظار القائد العام للقوات المسلحة وحصلت موافقته وتخويل الجهات المعنية بالتوقيع".
مصدر : وكالات
رقم : 1001441
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