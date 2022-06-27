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الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 18:55

الكاظمي يؤكد حرصه على تطوير التعاون بين العراق والكويت

الكاظمي يؤكد حرصه على تطوير التعاون بين العراق والكويت
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل اليوم الاثنين، السفير الكويتي لدى العراق السيد سالم الزمانان، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه كسفير لبلاده في بغداد، وشهد اللقاء مناقشة الوضع في المنطقة في ضوء الدور العراقي المتنامي في معالجة المشكلات ونقاط التوتر إقليمياً".

وأشار الكاظمي، بحسب البيان، إلى "العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين، والتطلع إلى إدامتها وتجاوز كل العقبات التي تبرز بين الحين والآخر، وأبلغ سيادته نقل تحياته إلى القيادة في الكويت، وحرصه على تطوير التعاون الثنائي بما يعزّز مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

من جانبه أعرب السفير الكويتي عن "شكره للحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء، للجهود التي بذلت من أجل تقوية العلاقات بين البلدين وبالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة".
رقم : 1001459
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