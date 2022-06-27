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الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 19:22
اندلاع حريق بقاعدة عين الأسد في العراق
وقال المصدر إن "فرق الدفاع المدني اخمدت حادث حريق اندلع داخل مكان مخصص للراحة والمنام داخل قاعدة عين الاسد / الجانب العراقي، دون وقوع إصابات".
وأشار إلى أن "الحادث وقع بسبب تماس كهربائي".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1001460
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