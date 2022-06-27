اندلاع حريق بقاعدة عين الأسد في العراق

اسلام تايمز (العراق) - أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، باندلاع حادث حريق داخل قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الانبار، فيما أشار إلى أن الحادث نتيجة تماس كهربائي.