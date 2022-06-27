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الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 19:42

السودان يصدر بياناً جديداً عن سد النهضة الإثيوبي

السودان يصدر بياناً جديداً عن سد النهضة الإثيوبي
وبحسب وكالة الأنباء السودانية ، فقد خلص اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة على ضرورة التوصل إلى تفاهمات مشتركة بين الدول الثلاث تراعي المصالح الاستراتيجية العليا بينها.

وفي الاجتماع الذي ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف في السودان، عثمان حسين عثمان، تم الاستماع إلى تنوير قدمه وزير الري والموارد المائية المكلف، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، بشأن جولة المفاوضات الثانية، التي عقدت في الإمارات العربية المتحدة.

وتوقفت المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي رسميا منذ نيسان/ أبريل 2021، بعد فشل مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل إلى تفاهم قبل بدء الملء الثاني للسد، الذي نفذته إثيوبيا في شهر يوليو/ تموز الماضي.

وترفض مصر والسودان إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم بشأن الملء والتشغيل.

ويعتبر سد النهضة الإثيوبي من أخطر قضايا المياه في مصر، إذ أعربت عن مخاوفها من أن يؤثر المشروع سلبا على إمدادات المياه في البلاد، كما أصرّت على اتخاذ تدابير لحماية دول المصب في حالة حدوث جفاف أثناء عملية ملء السد.

وبدأ بناء سد النهضة الإثيوبي في عام 2011، وهو أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وتبلغ تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار.
رقم : 1001462
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