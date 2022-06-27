نعيم قاسم: حزب الله مع تشكيل الحكومة وعدم إضاعة الوقت

وقال : نحن نؤيّد أن تجري التعديلات على الحكومة الحالية ليدخل إليها من يرغب بالدخول والتعاون أو ليعدّل من يعدّل في بعض الوزراء للإسراع في عدم الوقوف في فخّ الأسماء الجديدة التي يُمكن أن تأخذ وقتًا طويلًا .



واشار خلال لقاءٍ اليوم الاثنين أقامه حزب الله في منطقة الجنوب الثانية في النبطية لمناسبة زواج النّورَين الإمام علي والسيدة فاطمة الزهراء وأسبوع الأُسرة، إلى أننا مع إختصار الوقت إلى أسرع وقت ممكن لأنّ البلد يتطلّب حكومة وليعلم أولئك الذين يُنظّرون ولا يُشاركون ولا يُسهلون المشاركة أنّ الناس ترى من يُعطّل تشكيل الحكومة ومن يؤيد تشكيلها وبالتالي الموقف السلبي من تشكيل الحكومة لا يعني أنهم يخدمون البلد.



وختم الشيخ قاسم : هذه المرحلة التّعاون هو الأساس فإذا سعينا بكلّ جهد من أجل أن نساعد في تشكيل الحكومة وسعى الآخرون بكلّ جهد من أجل منع تشكيل الحكومة فليعلم الناس أنّ من لا يريد تشكيل الحكومة قد أضرّ البلد ولم يأخذ موقفًا فعّالًا وحقيقيًّا لخدمة الناس.