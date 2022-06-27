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الاثنين 27 حزيران 2022 ساعة 21:26
أردوغان: سنبدأ عملياتنا في سوريا بمجرد استكمال الحزام الأمني
وأكد الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في وقت سابق أن أنقرة مستعدة للعملية العسكرية الجديدة في شمال سوريا ويمكن أن تبدأ في أي لحظة.
مصدر :
وكالات
رقم :
1001479
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