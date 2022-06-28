فرنسا: سنزود أوكرانيا بعدد ملموس من العربات المدرعة

وقال لوكورنو في حديث لصحيفة "لوباريزيان"، إنه "للتنقل السريع تحت نيران العدو حتاج القوات المسلحة إلى العربات المدرعة. ولذلك سترسل فرنسا إلى أوكرانيا عددا ملموسا من العربات المدرعة".



وأكد الوزير على الخطط الفرنسية السابقة لتزويد أوكرانيا بـ 6 أنظمة إضافية للمدافع الآلية من نوع "سيزار"، إضافة للمدافع الـ 12 التي قد تم توريدها في وقت سابق.



وتدرس باريس كذلك إمكانية إرسال صواريخ مضادة للسفن من نوع "إكزوسيت".



وقال الوزير إن "فرنسا لا تخوض حربا ضد روسيا"، مشيرا إلى أن "روسيا ستكون جارة لأوروبا دائما. ولذلك فإن مصالح الأمن المشترك الأوروبي تقضي بوجود موقف طويل الأمد، وبراغماتي إلى أكبر قدر ممكن".