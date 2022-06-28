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الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 07:27

مدفيديف: روسيا ستحدث "ثقوبا كبيرة" في الستار الحديدي

مدفيديف: روسيا ستحدث "ثقوبا كبيرة" في الستار الحديدي
وقال مدفيديف في حوار مع صحيفة "ارجومنتي وفاكتي" الروسية: "الاعتماد أمر سيئ دائما. عاجلا أم آجلا، يتم استخدامه كوسيلة ضغط على من يعارضون. ومن المفهوم أن كل هذا الحصار والحظر مستمرون لفترة طويلة جدا. وينتظر منا خصومنا أن نرضخ لهم، أو سوف ينهار اقتصادنا".

وأضاف: "يؤكدون لمواطنيهم أن "العقوبات الجهنمية" ضد روسيا سيدفعونها نحو الانهيار. سيتعين تخيب آمالهم، هذا لن يحدث".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى في تاريخنا التي نتعرض فيها للضغوط الشديدة. وعلينا أن نعتمد فقط على مواردنا وذكائنا. حتى في أصعب الأوقات، لم نستسلم للضغوط، والستار الحديدي لم يكن عقبة أمامنا. والآن، أنا متأكد من أنه سيكون هناك نفس الشيء، وسنكون قادرين على تطوير صناعتنا الخاصة، وإحداث "ثقوب" كبيرة في هذا الستار".

وتعليقا على العقوبات، أكد أن من أولويات السياسة الروسية اليوم إنشاء منتجات ومكونات محلية تجعل من الممكن الاستغناء عن القطع أو البرامج أو الخدمات المستوردة.
مصدر : وكالات
رقم : 1001546
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