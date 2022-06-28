الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 07:46

مسؤول ايراني: لدينا ٦٧ ألف معاق بالاسلحة الكيمياوية

مسؤول ايراني: لدينا ٦٧ ألف معاق بالاسلحة الكيمياوية
وفي تصريح لوكالة انباء فارس اشار عطاري الى الذكرى السنوية لقصف مدينة سردشت (شمال غرب ايران والمحاذية للعراق) من قبل جيش صدام في حرب ثمانينيات القرن الماضي، موضحا بان اللجنة الطبية لمؤسسة الشهداء قد شخصت ٦٧ الف شخص مصاب بالكيمياوي بنسب مختلفة.

واضاف، لدينا في الوقت الحاضر ٦٠ الف معاق بالاسلحة الكيمياوية على قيد الحياة بينهم ١٢٠٠ إمرأة تقريبا كما فقدنا نحو ٧ آلاف معاق بالكيمياوي بين شهيد ومتوفى.

وتابع مدير قسم المصابين بالاسلحة الكيمياوية في مؤسسة الشهداء والمضحين الايرانية لوكالة فارس، لدينا نحو ٦٥٠ معاقا بالكيمياوي اصاباتهم شديدة وهم في الاولوية من ناحية العلاج والمراقبة ونحن على ارتباط دائم معهم حتى في زمن جائحة كورونا.
رقم : 1001552
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في 'إسرائيل'
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
28 حزيران 2022
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
28 حزيران 2022
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
28 حزيران 2022
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
28 حزيران 2022
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
27 حزيران 2022
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
27 حزيران 2022
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
27 حزيران 2022
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
27 حزيران 2022
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
27 حزيران 2022
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
25 حزيران 2022
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
25 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب