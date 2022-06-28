مسؤول ايراني: لدينا ٦٧ ألف معاق بالاسلحة الكيمياوية

وفي تصريح لوكالة انباء فارس اشار عطاري الى الذكرى السنوية لقصف مدينة سردشت (شمال غرب ايران والمحاذية للعراق) من قبل جيش صدام في حرب ثمانينيات القرن الماضي، موضحا بان اللجنة الطبية لمؤسسة الشهداء قد شخصت ٦٧ الف شخص مصاب بالكيمياوي بنسب مختلفة.



واضاف، لدينا في الوقت الحاضر ٦٠ الف معاق بالاسلحة الكيمياوية على قيد الحياة بينهم ١٢٠٠ إمرأة تقريبا كما فقدنا نحو ٧ آلاف معاق بالكيمياوي بين شهيد ومتوفى.



وتابع مدير قسم المصابين بالاسلحة الكيمياوية في مؤسسة الشهداء والمضحين الايرانية لوكالة فارس، لدينا نحو ٦٥٠ معاقا بالكيمياوي اصاباتهم شديدة وهم في الاولوية من ناحية العلاج والمراقبة ونحن على ارتباط دائم معهم حتى في زمن جائحة كورونا.