الادميرال ايراني: نعمل للسلام ولانريد الحرب الا اذا تطاول الاعداء

واشار الادميرال ايراني في ملتقى يوم الملاحة العالمي يوم الاثنين الى ان القوات البحرية الايرانية تتواجد في اي محيط عند الحاجة لذلك، مؤكدا ان الايرانيين يعملون للمحافظة على السلام فقط ولايريدون الحرب الا اذا تطاول الاعداء بكلام اكبر من حجمهم.



واوضح الادميرال ايراني، بان السفن الحربية الايرانية توفر الحماية المباشرة وغير المباشرة للسفن التجارية كما نوفر الامن في المحيط الهندي الذي تستقر فيه قواتنا البحرية.



واكد الادميرال ايراني بان جنود القوة البحرية بالجيش الايراني يقدمون العون لجميع السفن التي تواجه حوادث او حالات طارئة في البحر من مختلف دول العالم.