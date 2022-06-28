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الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 08:05

زيلينسكي: دول مجموعة السبع ستزود 'كييف' بمنظومات دفاع صاروخية

زيلينسكي: دول مجموعة السبع ستزود
وقال زيلينسكي في فيديو نشرته قناة مكتب الرئيس الأوكراني: "الآن يمكنني أن أقول هذا. لقد سمعت من شركائنا أنه يجب أن تتلقى أوكرانيا دفاعا صاروخيا موثوقا به، ونحن ننتظر توريد المنظومات المناسبة".

وأصدر قادة دول مجموعة السبع في وقت سابق بيانا مشتركا أعربوا فيه عن دعمهم الكامل لأوكرانيا.

وفي الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.

بدأت أوكرانيا حشد نحو أربعين ألف من جنودها الاحتياط، وفرضت حالة الطوارئ وأعلنت أنها كانت هدفًا لهجوم إلكتروني جديد "ضخم" يستهدف المواقع الرسمية.

وفرضت دول أوروبية وغربية وأمريكية، عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا واستهدفت تلك العقوبات أيضا قيادات موسكو على رأسهم الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.
مصدر : وكالات
رقم : 1001562
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