مدير عام منظمة الموانئ: اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية

وأعلن "علي أكبر صفائي" هذا الخبر يوم الاثنين في حفل يوم البحّار العالمي ، في إشارة إلى القرصنة في السنوات الأخيرة ، وأكد التواجد المقتدر للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش لحل هذه القضية ، مضيفًا: "ان القوات العسكرية البحرية للبلاد توفر الأمن لجميع السفن المحلية والأجنبية.



وتابع نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية: "البحارة الإيرانيون واصلوا أنشطتهم بشجاعة وبسالة خلال السنوات الماضية في ظل عقوبات ومخاطر مختلفة".



واكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية إن هناك حاجة ماسة تتمثل في تحديث الأسطول وتطويره ، وأضاف: "في الوقت الحالي ، من أجل تطوير الأسطول وتحديثه ، نحتاج إلى بناء وشراء 150 سفينة".



وفي إشارة إلى اعادة تنشيط ممر "شمال –جنوب" في ضوء احتياجات روسيا ، قال: "في هذا الصدد ، يجب زيادة طاقة الأسطول في بحر قزوين في مختلف القطاعات ، وخاصة سفن الدحرجة RORO".