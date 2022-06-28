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الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 08:08

مدير عام منظمة الموانئ: اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية

مدير عام منظمة الموانئ: اليونان افرجت عن ناقلة النفط الايرانية
وأعلن "علي أكبر صفائي" هذا الخبر يوم الاثنين في حفل يوم البحّار العالمي ، في إشارة إلى القرصنة في السنوات الأخيرة ، وأكد التواجد المقتدر للقوة البحرية للحرس الثوري والجيش لحل هذه القضية ، مضيفًا: "ان القوات العسكرية البحرية للبلاد توفر الأمن لجميع السفن المحلية والأجنبية.

وتابع نائب وزير الطرق والتنمية العمرانية: "البحارة الإيرانيون واصلوا أنشطتهم بشجاعة وبسالة خلال السنوات الماضية في ظل عقوبات ومخاطر مختلفة".

واكد المدير العام لمنظمة الموانئ والملاحة الايرانية إن هناك حاجة ماسة تتمثل في تحديث الأسطول وتطويره ، وأضاف: "في الوقت الحالي ، من أجل تطوير الأسطول وتحديثه ، نحتاج إلى بناء وشراء 150 سفينة".

وفي إشارة إلى اعادة تنشيط ممر "شمال –جنوب" في ضوء احتياجات روسيا ، قال: "في هذا الصدد ، يجب زيادة طاقة الأسطول في بحر قزوين في مختلف القطاعات ، وخاصة سفن الدحرجة RORO".
مصدر : وكالات
رقم : 1001565
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