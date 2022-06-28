الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 10:21

وقفة احتجاجية لأهالي شهداء مجزرة ضحيان في اليمن

وقفة احتجاجية لأهالي شهداء مجزرة ضحيان في اليمن
وخلال الوقفة التي أقيمت في مسرح الجريمة استنكر أهالي الشهداء والجرحى صمت الأمم المتحدة وعدم استجابتها لمطالب أولياء الدم بمحاكمة قتلة الطفولة.

وأكدوا أن مجزرة أطفال الحافلة بضحيان كشفت حقيقة العالم المنافق وعرت الوجه القبيح لدعاة الإنسانية ورعاة السلام وفي مقدمتهم الأمم المتحدة.

وأكد بيان الوقفة أن جريمة ومجزرة طلاب حافلة ضحيان لن تنسى ولن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة الجناة والمعتدين والقصاص منهم عاجلا أو آجلا.

واستنكر موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة وتواطؤهم الملموس مع قتلة الأطفال، داعياً كل المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى النظر لهذهِ الجريمة بعين الإنصاف والعدل.

وأكد البيان أن إخراج نظام بني سعود من القائمة السوداء لقتلة الأطفال استخفاف بدماء الآلاف من أطفال اليمن الذي قتلهم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم على مدى ثمان سنوات.
رقم : 1001582
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في 'إسرائيل'
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
28 حزيران 2022
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
28 حزيران 2022
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
28 حزيران 2022
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
28 حزيران 2022
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
27 حزيران 2022
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
27 حزيران 2022
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
27 حزيران 2022
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
27 حزيران 2022
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
27 حزيران 2022
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
25 حزيران 2022
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
25 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب