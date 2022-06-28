وقفة احتجاجية لأهالي شهداء مجزرة ضحيان في اليمن

وخلال الوقفة التي أقيمت في مسرح الجريمة استنكر أهالي الشهداء والجرحى صمت الأمم المتحدة وعدم استجابتها لمطالب أولياء الدم بمحاكمة قتلة الطفولة.



وأكدوا أن مجزرة أطفال الحافلة بضحيان كشفت حقيقة العالم المنافق وعرت الوجه القبيح لدعاة الإنسانية ورعاة السلام وفي مقدمتهم الأمم المتحدة.



وأكد بيان الوقفة أن جريمة ومجزرة طلاب حافلة ضحيان لن تنسى ولن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة الجناة والمعتدين والقصاص منهم عاجلا أو آجلا.



واستنكر موقف مجلس الأمن والأمم المتحدة وتواطؤهم الملموس مع قتلة الأطفال، داعياً كل المنظمات الإنسانية والحقوقية إلى النظر لهذهِ الجريمة بعين الإنصاف والعدل.



وأكد البيان أن إخراج نظام بني سعود من القائمة السوداء لقتلة الأطفال استخفاف بدماء الآلاف من أطفال اليمن الذي قتلهم تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي الغاشم على مدى ثمان سنوات.