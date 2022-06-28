الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 11:02

روسيا: لن نعترف بأي محاولات إسرائيلية للسيطرة على الجولان

روسيا: لن نعترف بأي محاولات إسرائيلية للسيطرة على الجولان
وأوضح بوليانسكي في كلمة خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط بحلول عام 2026 لمضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل والضفة الغربية وقال “إن روسيا الاتحادية لا تعترف بسيادة “إسرائيل” على الجولان السوري”.

يذكر أن الأمم المتحدة تؤكد في قراراتها ضرورة انسحاب كيان الاحتلال الإسرائيلي الكامل من الجولان السوري المحتل حتى خط الرابع من حزيران عام 1967 وكان أحدثها القراران اللذان اعتمدتهما الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة في التاسع من كانون الثاني الماضي.

ولفت بوليانسكي إلى أن العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأراضي السورية وآخرها استهداف مطار دمشق الدولي وكذلك جرائم وانتهاكات الكيان في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتم بموافقة الولايات المتحدة وقال “إن هذه الإجراءات غير القانونية من جانب واحد يتم اتخاذها بموافقة صامتة من واشنطن”.

وأشار في هذا الصدد إلى أن كيان الاحتلال وافق في العام الماضي على إنشاء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية جديدة كما قام بتدمير أكثر من 1000 منزل فلسطيني إضافة إلى تصعيد انتهاكاته في الضفة الغربية والقدس.

وقال بوليانسكي “إن تجاهل المجتمع الدولي للانتهاك الممنهج لحقوق الفلسطينيين هو مثال واضح على ازدواجية المعايير التي تمارسها الدول الغربية تجاه حقوق الإنسان”.
رقم : 1001590
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: العدو عقد الآمال على نقاط الضعف‌ الا انه عاد خائبا على الدوام
قائد الثورة: العدو عقد الآمال على نقاط الضعف‌ الا انه عاد خائبا على الدوام
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في 'إسرائيل'
28 حزيران 2022
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
28 حزيران 2022
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
28 حزيران 2022
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
28 حزيران 2022
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
28 حزيران 2022
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
27 حزيران 2022
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
27 حزيران 2022
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
27 حزيران 2022
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
27 حزيران 2022
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
27 حزيران 2022
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
25 حزيران 2022
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب