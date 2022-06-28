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الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 12:13
إصابة عميد كلية وحارسه بإطلاق نار داخل جامعة في أربيل
وقال المصدر إن "عميد كلية العلوم السياسية كاوان اسماعيل وحارسه الشخصي، أًصيبا بإطلاق نار من قبل طالب داخل جامعة صلاح الدين في محافظة أربيل".
وأشار المصدر إلى أن "التحقيق بالحادثة ما زال مستمراً، لكشف مزيد من التفاصيل".
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1001594
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