الصين تدعو لاتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة بشأن القضية الفلسطينية

صرح تشانغ جيون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر لمجلس الأمن عن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، بأنه من المقلق أن استمرار التوسع في المستوطنات الإسرائيلية يتعدى على الأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير".



وقال تشانغ "كل شبر من التوسع الاستيطاني يزيد من صعوبة تحقيق ما اسماه بـ"حل الدولتين"، مضيفا "نحث إسرائيل على وقف ازدراء القرار 2334، ووقف كل الأنشطة الاستيطانية، والتوقف عن تقويض أساس حل الدولتين".



وفي إشارته إلى أن الوضع الأمني في الأراضي المحتلة لا يزال متقلبا في الآونة الأخيرة، قال تشانغ إن الصين تدين بشدة استمرار العنف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، والذي أسفر عن خسائر فادحة في صفوف الفلسطينيين، من بينهم الأطفال.



وحث مبعوثالكيان الإسرائيلي على إجراء تحقيق جنائي في أسرع وقت ممكن في مقتل صحفية قناة "الجزيرة" شيرين أبو عاقلة، ونشر نتائجه من أجل ضمان المساءلة.



وقال تشانغ إن "قضية فلسطين هي اختبار حقيقي للعدالة والنزاهة". مشددا على أن الإدارة المجزأة للأزمة لا يمكن أن تحل محل تسوية شاملة وعادلة.



وأوضح أن الصين تحث المجتمع الدولي، خاصة الأطراف المؤثرة المعنية، على بذل جهود حقيقية من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط.