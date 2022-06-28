بايدن يعتزم مغادرة قمة الـ7 لهذا السبب..

وتناقلت وسائل الإعلام صورا لطائرة الرئيس الأمريكي، وتظهر الصور درج الطائرة الرئاسية مهيئأ لمغادرة بايدن.



وكانت كاميرات وسائل الإعلام الغربية قد التقطت أمس الإثنين لحظات مثيرة للاهتمام خلال عقد اجتماع بين قادة مجموعة السبع المقامة في ألمانيا.



وأظهرت اللقطات المنشورة استعداد قادة الدول لالتقاط صورة جماعية خلال القمة المقامة في مدينة بافاريا الألمانية، حيث قام المستشار الألماني أولاف شولتز بتنبيه زميله الأمريكي جو بايدن بعدما نسي أنه بصدد التقاط صورة مشتركة مع الآخرين.



وتعقد قمة مجموعة السبع، برئاسة ألمانيا، في قلعة إلماو البافارية، والتي بدأت يوم الأحد وستستمر حتى اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور زعماء خمس دول هي الهند وإندونيسيا وجنوب إفريقيا والسنغال والأرجنتين.