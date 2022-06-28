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الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 21:05

مندوب ليبيا الأممي: "شعبنا رهين انقسام مجلس الأمن والقوى الإقليمية"

مندوب ليبيا الأممي: "شعبنا رهين انقسام مجلس الأمن والقوى الإقليمية"
وأضاف السني في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته التي عقدتيوم أمس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن "انقسام مجلس الأمن بشأن الموقف من بلاده يؤثر سلباً على مصير الشعب الليبي الذي أصبح رهين خلافات المجلس وبعض القوى الإقليمية".

وأوضح أن "انقسام مجلس الأمن يتجلى في عدم تعيين مبعوث خاص للأمين العام (لدى ليبيا) حتى الآن".

وأضاف: "تتحفظ ليبيا على الآلية المتبعة في مجلس الأمن بشأن اختيار اسم المبعوث الخاص".

ودعا السني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى "بدء مشاوراته بخصوص أيّ مرشح للمنصب مع الليبيين، قبل طرح اسمه على مجلس الأمن".

وطالب "بالحفاظ على آلية صدور القرارات والبيانات الرئاسية المتعلقة بالليبيين في مجلس الأمن، حيث لا يتمّ إشراكنا في المشاورات المتعلقة بصدور هذه القرارات أو البيانات".

وناشد السني مجلس الأمن "تقديم مساعدة مبكرة للمفوضية العليا للانتخابات بمجرد التوافق على قوانين وجدول زمني".

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عيّن غوتيريش القائمة السابقة بأعمال رئيس البعثة الأممية في طرابلس ستيفاني وليامز مستشارة خاصة له بشأن ليبيا، إثر استقالة المبعوث الأممي الخاص للبلاد السلوفاكي يان كوبيش.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، جدد مجلس الأمن الدولي بالإجماع ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "أونسميل" لمدة ثلاثة أشهر حتى 31 تموز/ يوليو المقبل.
مصدر : وكالات
رقم : 1001673
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