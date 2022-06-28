الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 28 حزيران 2022 ساعة 22:21

آخر مستجدات المفاوضات النووية

آخر مستجدات المفاوضات النووية
وفي هذا الصدد قال المتحدثُ باسمِ الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده إنّ المفاوضاتِ ستتناولُ النقاطَ العالقة في مسألةِ إلغاءِ الحظر، وشددَ على تمسكِ طهران بخطوطِها الحمراء، وأكدَ أنه لن يكونَ هناك أيُ حوارٍ مباشر مع واشنطن.

من جهةٍ أخرى قالَ سعيد خطيب زاده  إنّ المحادثاتِ مع السعودية ستُستأنَفُ قريباً في بغداد، مشيراً الى أهميةِ العلاقة بين البلدين بالنسبة للمنطقة.

وتوضح مصادر متابعة ان الدولة التي ستستضيف تلك المفاوضات هي قطر، وسيتم خلالها بحث إحياء الاتفاق النووي الايراني المبرم عام الفين وخمسة عشر والتي انسحبت منه واشنطن في ايار/مايو عام الفين وثمانية عشر ايام حكم ترامب.

وتضيف المصادر ان المفاوضات ستبدأ الثلاثاء، وهي ستكون على غرار المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأميركا في فيينا من دون وجود اعضاء اربعة زائد واحد. تلك المفاوضات المرتقبة ستتناول الامور التي لا تزال عالقة بين إيران وأميركا وأهمها رفع كامل للحظر المفروض على ايران، وعند التوصل إلى تفاهم حولها ستلتقي الأطراف في فيينا للتوقيع على اتفاق قوي ومستدام.

صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤول أميركي رفيع قوله ان استئناف المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران ستتم خلال الأسبوع الجاري. واضافت الصحيفة ان الولايات المتحدة وافقت على حضور الجولة الجديدة من المحادثات مع إيران.

وتنطلق طهران من اسس ثابتة في اية مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن، بغية تحقيق اتفاق قوي، ما يتطلب اعتراف الاخيرة بمصالح ايران القومية وفي الوقت نفسه تؤكد طهران انها لا تخضع لاي تهديدات.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة شكر مساعي الاتحاد الأوروبي ووزير خارجيته جوزيب بوريل على دورهم في محادثات فيينا، مؤكداً التوصل إلى اتفاقات خلال زيارة بوريل، لكنّ السؤال يبقى ما إذا كانت أميركا ستبتعد عن إرث ترامب، وتلتزم عملياً بالاتفاق. بالمقابل تؤكد طهران انها ستتابع بجدية وحسم المحادثات، وهي تتمسك بخطوطها الحمر، وتقول ان هناك ضمانات وضعت يجب أن تراعى ضمن الاتفاق.
رقم : 1001683
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: العدو عقد الآمال على نقاط الضعف‌ الا انه عاد خائبا على الدوام
قائد الثورة: العدو عقد الآمال على نقاط الضعف‌ الا انه عاد خائبا على الدوام
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في
شذوذ التطبيع.. ضابط إماراتي يدرس في 'إسرائيل'
28 حزيران 2022
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
بارجة الـ"شهيد سليماني" تنضم إلى اسطول البحرية لحرس الثورة الاسلامية
28 حزيران 2022
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
28 حزيران 2022
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
حفريات الكيان الصهيوني أسفل المسجد الأقصى تدق ناقوس الخطر
28 حزيران 2022
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
البارزاني وحزبه أكبر الخاسرين في الرهان على مقتدى الصدر
28 حزيران 2022
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
إستئناف المفاوضات النووية.. كيف عادت أمريكا الى رشدها؟
27 حزيران 2022
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
الناتو العربي.. علاج للمخاوف الأمنية أم وصفة قاتلة؟
27 حزيران 2022
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
27 حزيران 2022
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
أهداف ومحاور محادثات لافروف في طهران
27 حزيران 2022
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
"الغرب أم روسيا".. من المسؤول عن أزمة الغذاء؟
27 حزيران 2022
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
القضاء الايراني: ٧ دول شاركت في اغتيال الشهید سلیماني
25 حزيران 2022
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
الشيخ نعيم قاسم: قوة محور المقاومة ودور إيران في دعم المقاومة مؤشر للنصر
25 حزيران 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما هو الحد الأدنى والأقصى لأهداف تركيا في هجوم عسكري محتمل في شمال سوريا؟
الجرائم السعودية بحق معتقلي الرأي إلى متى؟
"الناتو العربي الإسرائيلي".. سيُهزم الجمع ویولَونَ الدُبُر
زيادة حالات الانتحار في أوساط الجنود الاسرائيليين ..الدوافع والأسباب