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الأربعاء 29 حزيران 2022 ساعة 14:27

ايران تشرع ببناء مصفاة " الشهيد سليماني" بطاقة 300 الف برميل

ايران تشرع ببناء مصفاة " الشهيد سليماني" بطاقة 300 الف برميل
وأوضح " جليل سالاري" في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة اليوم الاربعاء، أن وزير النفط سيضع خلال أيام حجر الاساس لمصفاة الشهيد سليماني المزمع اقامتها على مساحة 438 هكتارا في بندرعباس بجوار مصفاة " ستارة خليج فارس" لمكثفات الغاز العملاقة.

وأشار أن المشروع يتشارك فيه استثماريا كل من الشركة الوطنية للتكرير والمشتقات النفطية وخليج فارس للصناعات البتروكيماوية و" توسعة اينرجي تدبير" و"اهداف" للاستثمار بجانب الصندوق الوطني للتنمية.

سالاري بيّن أن المصفاة تستهدف تنويع المنتجات البتروكيماوية والمخرجات الانتاجية مثل البنزين والزيلين والبروبيلين والبوتان والبولي بروبيلين وغيره.

وشدد على أن مشروع مصفاة الشهيد سليماني من المشاريع الهامة باتجاه تطوير سلسلة القيمة بجانب نقل المشتقات الى وسط البلاد عبر شبكة أنابيب بغية تأمين المحروقات، وهي الاولى من نوعها بمجال المواءمة بين التكرير والبتروكيماويات.

وأضاف هذه المصفاة تسعى الى ايجاد القيمة المضافة والحد من البيع الخام وتتوافق مع الرؤية الحكومية، ومدرجة في وثيقة التحول الاستراتيجي.

يشار أن مشروع مصفاة الشهيد سليماني بطاقة 300 الف برميل يوميا، من المشاريع الحكومة الحالية لمنع واردات البنزين وتنويع سلة المنتجات، حيث بجانب المحروقات ستنتج منتجات بتروكيماوية.
مصدر : وكالات
رقم : 1001778
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