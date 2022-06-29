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الأربعاء 29 حزيران 2022 ساعة 15:07

ايران تسجل للمرة الرابعة "صفر" وفاة جديدة بكورونا

ايران تسجل للمرة الرابعة "صفر" وفاة جديدة بكورونا
وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها اليومي الأحد عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، الى 141 الفا و386 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 297 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و237 الفا و597 شخصا.

وأضافت أن 189 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 62 الف و409 اشخاس لغاية الآن.

كما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و599 ألف و590 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

یذكر ان وزارة الصحة اعلنت 30 أیار لأول مرة عن عدم تسجيل وفاة بين المصابين بفيروس كورونا وتصفير الوفيات بعد نحو ثلاث سنوات من تفشي الفيروس.
رقم : 1001789
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