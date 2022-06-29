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الأربعاء 29 حزيران 2022 ساعة 16:50
السيد نصرالله يستقبل وفد قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
وجرى استعراض آخر التطورات السياسية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكيفية مواجهة التحديات القائمة بما يخدم مصلحة شعوبنا في فلسطين ولبنان والمنطقة.
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1001798
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