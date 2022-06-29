السيد نصرالله يستقبل وفد قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

اسلام تايمز (لبنان) - التقى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، وفدًا من قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، برئاسة الأمين العام للجبهة طلال ناجي وبحضور عضو المجلس السياسي لـ"حزب الله" حسن حب الله.