صحيفة سويدية تنشر نص الاتفاق بين تركيا والسويد وفنلندا

ووفق الصحيفة، تضمنت مذكرة التفاهم "التعاون الكامل مع تركيا في مكافحة حزب العمال الكردستاني وفروعه"، وإظهار "التضامن مع تركيا في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره"، والالتزام "بعدم دعم منظمات حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب، وحركة فتح الله غولن".



كذلك، تضمّن الاتفاق "رفع الحظر في مجال الصناعات الدفاعية، وتوسيع التعاون العسكري مع تركيا، وإنشاء آلية تعاون منظمة لتبادل المعلومات الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واتخاذ تدابير ملموسة لتسليم المجرمين والإرهابيين، وإبرام اتفاقات تعاقدية ثنائية".



وبحسب الصحيفة، تضمنت بنود الاتفاق "تعهّد استوكهولم بمنع الدعاية الإرهابية ضد تركيا، وإنشاء آلية دائمة لضمان الامتثال للاتفاق".



وبالتزامن، قالت مصادر في الرئاسة التركية اليوم الأربعاء إنّ "أنقرة نالت ما أرادته من فنلندا والسويد الراغبتين في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وعززت من مكاسبها في مكافحة الإرهاب".



وأمس التلاثاء، أعلنت تركيا عن دعمها ترشيح فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف الناتو، وفق ما قال الرئيس الفنلندي، بعد لقائه مع الرئيس التركي ورئيسة الوزراء السويدية.



وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف الناتو، في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنهما واجهتا معارضةً من تركيا، بسبب ما تقول إنّه دعم البلدين لجماعات تعدّها "إرهابية"، وبسبب فرض حظر أسلحة على أنقرة.



وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، تركيا وفنلندا والسويد بشأن توقيع مذكّرة ثلاثية بينهما. وأشار البيت الأبيض إلى أنّ واشنطن لم تقدم تنازلات لأنقرة لتوافق على انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.