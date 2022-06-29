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الأربعاء 29 حزيران 2022 ساعة 20:11

علي باقري يلتقي وزير الخارجية القطري بالدوحة

علي باقري يلتقي وزير الخارجية القطري بالدوحة
وبحث مساعد وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني، صباح اليوم الأربعاء، مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، التعاون بين البلدين والمستجدات في المنطقة.

واعتبر باقري كني في هذا اللقاء الصداقة والأخوة بين البلدين بأنها رصيد قيم لتعزيز العلاقات الشاملة بين البلدين، وأكد إرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

بدوره أشار وزير الخارجية القطري إلى الزيارات المتبادلة التي قام بها الرئيس إلإيراني وأمير قطر، وقال إن تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال هذه الزيارات يظهر الإرادة الجادة لقادة البلدين لتطوير العلاقات في جميع المجالات.

وشدد كبير المفاوضين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على دعم إيران لدور قطر البناء في الساحتين الإقليمية والدولية، واعتبر استضافة هذه الجولة من محادثات رفع الحظر من قبل الحكومة القطرية بأنها علامة على حسن نيتها في تعزيز الحوار والمشاركة.
مصدر : وكالات
رقم : 1001816
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